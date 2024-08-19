La Caravana de la Primavera ya tiene fecha de inscripción
Bajo el lema "Alegres, compartamos el camino de Jesús", la cita será el domingo 22 de septiembre a las 8 en Matheu al 3349. Por su lado, la inscripción iniciará el 9 de septiembre.
Bajo el lema "Alegres, compartamos el camino de Jesús", la cita será el domingo 22 de septiembre a las 8 en Matheu al 3349. Por su lado, la inscripción iniciará el 9 de septiembre.
La captura fue publicada por Alfredo Lo Brutto en su cuenta de Facebook, la cual rápidamente ha sido compartido miles de veces y recibiendo una gran cantidad de comentarios.