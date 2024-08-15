El papa Francisco recibió al fundador de Amazon en el Vaticano
En compañía de su esposa, Jeff Bezos discutió temas ambientales con el pontífice, resaltando su compromiso con causas globales.
En compañía de su esposa, Jeff Bezos discutió temas ambientales con el pontífice, resaltando su compromiso con causas globales.
El vuelo NS-36 de Blue Origin ascenderá a poco más de 100 kilómetros de altitud, por encima de la línea imaginaria en la que “termina” la Tierra.
La protesta se intensificó en los días previos a la celebración, prevista para el 28 de junio, y logró que el evento se trasladara desde el centro histórico de Venecia a un astillero en el Arsenale.