jefe policia

Un turista que vacacionaba en Pinamar confundió a un policía con un ladrón y le disparó en el cuello
El oficial se encuentra internado, pero estable, mientras que el autor del tiro fue detenido por lesiones graves y exceso en la legítima defensa
El oficial se encuentra internado, pero estable, mientras que el autor del tiro fue detenido por lesiones graves y exceso en la legítima defensa
Se trata de Claudio Pontoriero, y se concretó tras un allanamiento realizado por personal policial a la orden de la justicia a la sede ubicada en la calle Mitre al 2700.
Se trata del comisario Jorge Stavrakis quien viene de desempeñarse en el municipio de la Costa.