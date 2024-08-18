Mélenchon amenazó a Macron con destituirlo en caso de que no haya un gobierno de izquierdas
El líder de Francia Insumisa (LFI) exige que el presidente nombre como primera ministra a la candidata de su partido Lucie Castets.
El líder de Francia Insumisa (LFI) exige que el presidente nombre como primera ministra a la candidata de su partido Lucie Castets.
“Nuestro pueblo ha descartado claramente la peor solución", expresó Jean-Luc Mélenchon, el líder de La Francia Insumisa, parte de la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular que los sondeos dan como ganadora de las elecciones.
Nicolás Del Caño, precandidato a presidente del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), en el marco de su visita a Mar del Plata, manifestó que "estamos realizando una campaña con el desafío de llegar a todos los sectores, buscando conquistar bancas en el Congreso Nacional para enfrentar lo q
Christian Castillo, candidato a gobernador por el FIT-Unidad, manifestó que "a esta situación no llegamos solo por el gobierno de Macri, sino por aquellos que le votaron todas las leyes en el Congreso Nacional y quienes le dieron apoyo en la legislatura a Vidal".