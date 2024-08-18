Del Caño: "No nos vamos a resignar a que los trabajadores sean los que paguen esta crisis"

Nicolás Del Caño, precandidato a presidente del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), en el marco de su visita a Mar del Plata, manifestó que "estamos realizando una campaña con el desafío de llegar a todos los sectores, buscando conquistar bancas en el Congreso Nacional para enfrentar lo q