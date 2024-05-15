Tres campeones para la 1° jornada del Nacional Absoluto
Ivo Cassini y Federico Ludueña en Mayores y Juana Ortiz en juveniles fueron los primeros campeones marplatenses del Nacional Absoluto de Natación después de la jornada inicial.
Ivo Cassini y Federico Ludueña en Mayores y Juana Ortiz en juveniles fueron los primeros campeones marplatenses del Nacional Absoluto de Natación después de la jornada inicial.
El marplatense Ivo Cassini culminó esta madrugada su participación en el Campeonato Mundial de Natación que se realiza en Budapest, Hungría y no pudo completar el recorrido aunque venía a muy buen ritmo hasta el tramo final de la competencia.
Con la participación en los 50 metros mariposa, el marplatense hará su debut en mundiales de pileta larga aunque su prueba más importante siempre son los 50 libres. Además, participará Ivo Cassini el 30 de junio en los 25 kms de Aguas Abiertas.
El marplatense fue confirmado como parte del equipo argentino que competirá en el Campeonato Mundial de Budapest, dentro de la especialidad de Aguas Abiertas. Además, como entrenador de la delegación viajará su propio DT, Federico Ané.
La pileta de 50 olímpica del Emder recibe a Guido Buscaglia, Benjamin Hockin e Ivo Cassini dentro de las actividades del Torneo organizado por FENBAS.
El nadador marplatense viene de clasificarse a los Juegos ODESUR y al Mundial de Budapest en la especialidad Aguas Abiertas, después de consagrarse campeón argentino. En Marca Deportiva Radio (FM 99.9) habló sobre su evolución en los últimos años.
Hasta el momento Mar del Plata tiene clasificados a los JJOO el surfista "Lele" Usuna, Horacio Zeballos y Azul Benítez, como parte de la selección Argentina de voley.