La contaminación disminuyó pero los barbijos y guantes son el nuevo desecho
Isabel Muñoz, fundadora de la organización social Ángeles Verdes, propuso una alternativa para los nuevos residuos que genera la pandemia.
Isabel Muñoz, fundadora de la organización social Ángeles Verdes, propuso una alternativa para los nuevos residuos que genera la pandemia.
Isabel Muñoz, referente del Foro Costero Ambiental manifestó que "todas las personas tenemos que comprometernos con esto y no solo en las playas, sino también en las calles. El municipio debería responsabilizarse en lo que es la información del decreto".
Esta temporada 2020 en Mar del Plata, tendrá la particularidad de contar con más controles sobre la venta de sorbetes y vasos, para evitar la contaminación en las playas. Isabel Muñoz, referente del Foro Costero Ambiental manifestó que "en caso de no cumplir con lo establecido en la ley y los decret
El Foro Costero Ambiental, ofreció su apoyo a la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines para cumplir con la ordenanza que prohíbe los sorbetes y los descartables de un solo uso. Isabel Muñoz, integrante del Foro, manifestó que "existe la intención de ambas partes de trabajar en e