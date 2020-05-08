"Tanto los comerciantes, como los empresarios, deben cumplir con las leyes"

Esta temporada 2020 en Mar del Plata, tendrá la particularidad de contar con más controles sobre la venta de sorbetes y vasos, para evitar la contaminación en las playas. Isabel Muñoz, referente del Foro Costero Ambiental manifestó que "en caso de no cumplir con lo establecido en la ley y los decret