Intervención Consejo Escolar

Frío en las escuelas: “Sólo resta un 5% de encendido de calefactores”
La presidenta de la comisión de Infraestructura del Consejo Escolar, Luciana Baldini, aseguró que no cuentan con "mayores complicaciones".
La presidenta de la comisión de Infraestructura del Consejo Escolar, Luciana Baldini, aseguró que no cuentan con "mayores complicaciones".
Así lo confirmó el Consejo Escolar de la comuna en un comunicado, donde aclararon que "los valores fijados en 2025 por el nivel central están por debajo de los costos reales de operación".