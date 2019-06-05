Retroceso interanual: bajas de 8,8% en la industria y 7,5% en la construcción
Según el informe del INDEC correspondiente al mes de abril, los rubros cayeron respecto al año anterior pero la industria aumentó 2,3% en relación a marzo.
Según el informe del INDEC correspondiente al mes de abril, los rubros cayeron respecto al año anterior pero la industria aumentó 2,3% en relación a marzo.
Según informó el INDEC, la actividad disminuyó 1,3% respecto a febrero, y, en el primer trimestre del año, acumuló una baja de 5,7% respecto al mismo período del año anterior.