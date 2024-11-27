Procesaron a una intendenta del Chaco tras haber cobrado una pensión por invalidez
La jefa comunal de Enrique Urien había sido investigada por haber solicitado el beneficio luego de haber asumido el cargo en 2013.
La jefa comunal de Enrique Urien había sido investigada por haber solicitado el beneficio luego de haber asumido el cargo en 2013.
La precandidata a intendente por el "Frente de Todos" manifestó que "soy del ideario político, que puede atender las urgencias, pero también puede pensar en una Mar del Plata moderna".