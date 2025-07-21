Integracion

Preocupación vecinal por el deterioro del Envión en el Puerto
Más de 200 vecinos firmaron una petición para exigir respuestas ante episodios de violencia que afectan el funcionamiento del espacio.
Más de 200 vecinos firmaron una petición para exigir respuestas ante episodios de violencia que afectan el funcionamiento del espacio.
Lo declaró a El Marplatense Fabián Perechodnik, el Secretario General de Gobierno de María Eugenial Vidal, tras anunciar el proyecto para urbanizar los barrios Nuevo Golf, Autódromo y Belgrano. "Esto ya se hizo en 17 barrios del conurbano con muy buenos resultados", aseveró.