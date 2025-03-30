Abrió la inscripción para integrar la Comisión Asesora de Seguridad Vial
Está dirigida a instituciones oficiales y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en áreas relacionadas con el tránsito y la educación.
Está dirigida a instituciones oficiales y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en áreas relacionadas con el tránsito y la educación.
Un estudio de Management & Fit pone de manifiesto la opinión de los argentinos a la hora de ver las instituciones. Se destaca el rol de las fuerzas de seguridad y hay aceptación sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno.