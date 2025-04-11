Quilmes lanzó su Plan Estratégico 2025-2030 con foco en el desarrollo educativo y la proyección institucional
La entidad de la Avenida Luro y Guido, presentó el Plan Estratégico para los próximos años en coincidencia con el aniversario 103 del club.
La entidad de la Avenida Luro y Guido, presentó el Plan Estratégico para los próximos años en coincidencia con el aniversario 103 del club.
Luego de la Asamblea realizada en la sede social del club se eligió la única lista que se presentó con Marcelo Jiménez como nuevo presidente reemplazando al saliente Jorge Unzué.
El Coordinador Deportivo de la institución habló en la 99.9 sobre lo que representa tener un predio propio donde seguir desarrollando las actividades del club e incluso señaló que en enero ya se pondrán a trabajar para tener la cancha sintética propia.