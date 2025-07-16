Instalaciones

Más hogares con gas: finalizan obras clave en barrios de Mar del Plata
Los trabajos fueron aprobados oficialmente y permitirán nuevas conexiones domiciliarias en Sierra de los Padres, la zona oeste y áreas cercanas a la Autopista Jorge Newbery.
Los trabajos fueron aprobados oficialmente y permitirán nuevas conexiones domiciliarias en Sierra de los Padres, la zona oeste y áreas cercanas a la Autopista Jorge Newbery.
Se estima que estarán en funcionamiento en la primera semana de junio. Los trabajos apuntan a generar una superficie de más de 270 metros cuadrados cubiertos en Libertad y Tandil, desde donde funcionará también la Secretaría de Seguridad.