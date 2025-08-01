“El más pesado de Australia”: científicos descubren un insecto de casi medio metro
Este descubrimiento confirma una vez más que Australia es uno de los lugares con la fauna más variada, sorprendente y curiosa del mundo.
Este descubrimiento confirma una vez más que Australia es uno de los lugares con la fauna más variada, sorprendente y curiosa del mundo.
Durante los meses de calor es recomendable elevar las precauciones y conocer los síntomas graves. Recomendaciones del doctor Jorge Máspero, especialista en Alergia e Inmunología.