La inflación de abril fue del 3,4%
Así lo informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La inflación acumulada en lo que va del primer cuatrimestre corresponde al 15,6%, mientras que la interanual llegó al 55,8%.
Así lo informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La inflación acumulada en lo que va del primer cuatrimestre corresponde al 15,6%, mientras que la interanual llegó al 55,8%.
Así lo manifestó Marisa Sánchez, de la Liga de Amas de Casa, en relación a las nuevas medidas económicas del Presidente Macri para enfrentar a la inflación.