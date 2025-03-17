Polémica en un club de hockey: una joven denunció que la sometieron a un denigrante ritual de iniciación
Según la denuncia, la hicieron vivir situaciones degradantes, como desnudarse, hacer juegos humillantes y completar consignas sexuales.
Según la denuncia, la hicieron vivir situaciones degradantes, como desnudarse, hacer juegos humillantes y completar consignas sexuales.
Los militares, que completaron su formación, fueron puestos en fila mientras les arrojaban el producto. “Están aterrados, tienen miedo”, destacó el abogado de una de las víctimas.
El músico marplatense con más de 13 años de trayectoria y 5 discos con su banda "Jeites", presentará su nuevo trabajo como solista vía streaming con nueva música, adelantos de su primer disco solista en formato banda y la presencia de grandes músicos.
La misma se realizará los días 6,7 y 8 de marzo en Casal Squash Gym (Primera Junta 3140).