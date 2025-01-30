Encuentran a dos mujeres con inhibidores de alarma por la zona comercial de Juan B. Justo
Fueron demoradas por la Policía y se negaron a dar su identidad. En su poder se encontró un handy, que es utilizado para el robo de autos.
Fueron demoradas por la Policía y se negaron a dar su identidad. En su poder se encontró un handy, que es utilizado para el robo de autos.
El Comando de Patrullas lo identificó en la avenida Constitución y Marcos Sastre, y allí vieron el dispositivo escondido en el asiento del acompañante.
Un hombre alcanzó a advertir una maniobra de uno de los malvivientes sobre su moto, llamó a la policía y fueron aprehendidos.