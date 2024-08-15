informe pobreza UCA

Pobreza: "Desde 2010, este es el año con peores resultados"

Así lo aseguró Juan Ignacio Bonfiglio, autor del informe multidimensional de 2018 difundido por la UCA, que reveló que más de 12,7 millones de argentinos son pobres. Además, el investigador sostuvo que, en los últimos 9 años, "en educación, no hay ninguna mejora".