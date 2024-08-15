informe pobreza UCA

“En materia social Argentina tiene un problema crónico y estructural”
Lo dijo el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, tras conocerse que el 54,9% de los argentinos son pobres y el 20,3%, indigentes.
Lo dijo el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, tras conocerse que el 54,9% de los argentinos son pobres y el 20,3%, indigentes.
El coautor del informe de Mar del Plata entre Todos, Germán Santamaría, señaló que esta medición que tiene en cuenta otras carencia alcanza al 23,5% de los hogares.
Así lo aseguró Juan Ignacio Bonfiglio, autor del informe multidimensional de 2018 difundido por la UCA, que reveló que más de 12,7 millones de argentinos son pobres. Además, el investigador sostuvo que, en los últimos 9 años, "en educación, no hay ninguna mejora".