El sexo virtual también necesita tener prácticas seguras
Santiago Trigo, perito informático del Ministerio Público Fiscal e investigador del Infolab, habló sobre el uso responsable de la práctica y trazó sugerencias para realizarla de forma segura.
Santiago Trigo, perito informático del Ministerio Público Fiscal e investigador del Infolab, habló sobre el uso responsable de la práctica y trazó sugerencias para realizarla de forma segura.
El coloquio estuvo a cargo de la psicóloga María Paula Vega, la ingeniera Gabriela Degiampietro y el abogado Germán Vera Tapia, investigadores del InfoLab.
El evento estuvo a cargo de los ingenieros informáticos Santiago Trigo y Ariel Podestá del InfoLab, quienes expusieron sobre el funcionamiento de la tecnología aplicado a las principales etapas del proceso electoral.
Se sumará a un grupo de más de 80 miembros que se desempeñan en el campo del Periodismo Científico en Argentina.
Especialistas presentaron los puntos fundamentales de la Guía Integral de Empleo de la Informática Forense en el Proceso Penal basada en el Proceso Unificado de Recuperación de Información (PAIF-PURI).