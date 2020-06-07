infectados
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COVID-19: sin nuevos casos confirmados en el Parte Oficial
Baradero suspendió la flexibilización de la cuarentena tras la confirmación de casos de COVID-19
Comunicado de la Clínica Pueyrredon sobre los casos de COVID-19
Registran tres nuevos casos de coronavirus en el país
Se trata de dos pacientes de la Ciudad de Buenos Aires y uno de la provincia de Buenos Aires, según confirmó el Ministerio de Salud de la Nación. De esta manera los contagios llegan a doce personas en total dentro del país. Ayer se produjo la primera víctima fatal por el virus.