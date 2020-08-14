Cómo convivir con un paciente con Covid-19
La doctora Fernanda Consalvo, infectóloga brindó recomendaciones para prevenir el contagio de esta enfermedad dentro de las familias.
La doctora Fernanda Consalvo, infectóloga brindó recomendaciones para prevenir el contagio de esta enfermedad dentro de las familias.
Según fuentes vinculadas, se pudo averiguar que el hombre del Comando de Patrullas que anoche dio positivo realizaba adicionales en el establecimiento ubicado a metros de Constitución. Desde la Departamental confirmaron el caso.
Así lo confirmaron desde el municipio de aquel distrito. El jefe comunal, Lucas Ghi, había tenido contacto con el hombre de 76 años durante esta semana.