Salud advierte sobre las Cianobacterias en aguas recreativas
Pueden encontrarse en las aguas que se usan en verano para refrescarse y provocan una amplia variedad de infecciones.
Pueden encontrarse en las aguas que se usan en verano para refrescarse y provocan una amplia variedad de infecciones.
Así lo indicó, Oh Myoung-don, jefe del Comité Clínico Central para las Nuevas Enfermedades Infecciosas. Además, aseguró que "el virus no crea infecciones crónicas".
Durante los meses de calor es recomendable elevar las precauciones y conocer los síntomas graves. Recomendaciones del doctor Jorge Máspero, especialista en Alergia e Inmunología.
El dolor de oídos y la irritación de los ojos son de las afecciones más comunes y frecuentes de la temporada estival.