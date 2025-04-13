industrial naval

La UTN apuesta al futuro de la industria naval con tecnología BIM y escaneo 3D
El curso comenzará en junio y, según sostuvo el ingeniero pesquero Emmanuel Blasco, tendrá un precio promocional de lanzamiento.
El curso comenzará en junio y, según sostuvo el ingeniero pesquero Emmanuel Blasco, tendrá un precio promocional de lanzamiento.
Se anuncia mañana el plan del gobierno para impulsar a la industria naval a partir de la renovación de la flota pesquera. El proyecto abrió una grieta entre ambos sectores por diferencia de criterios sobre la importación de barcos usados.