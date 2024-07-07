La importancia de las artes visuales en la industria de Moda
La industria de la moda se ha convertido en un espacio en el que las artes visuales juegan un papel fundamental.
La industria de la moda se ha convertido en un espacio en el que las artes visuales juegan un papel fundamental.
Las primeras tendencias del año marcan las transición hasta la próxima temporada y amenazan con poner fin a la tiranía del minimalismo.
Adrián Caballero realizó una producción exclusivamente hecha para las novias por las calles de Greenwich Village. Además, se reunió con el cónsul Nelson Martín.
Así lo indicó Adrián Caballero, presidente de la Cámara de la Moda, quien contó que trabajan en un protocolo riguroso para poder tomar medidas y diseñar vestidos de alta costura.