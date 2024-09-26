indice pobreza

Durante el primer semestre del año, casi la mitad de los marplatenses era pobre
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer esta tarde el índice de Pobreza e indigencia de la primera mitad del año.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer esta tarde el índice de Pobreza e indigencia de la primera mitad del año.
El coautor del informe de Mar del Plata entre Todos, Germán Santamaría, señaló que esta medición que tiene en cuenta otras carencia alcanza al 23,5% de los hogares.