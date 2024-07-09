Independiente Tandil

Trabajado triunfo para Unión en Tandil

El “Celeste” dominó casi todo el partido a Independiente en la penúltima fecha de la primera fase por la Liga Federal de Básquet pero en el tramo final, el local se acercó peligrosamente. Finalmente fue victoria marplatense por 95 a 94 con Martín Herrero como goleador con 17 puntos.