Independiente Tandil

Lunghi destacó los roles en la sociedad del club Independiente y la Sociedad de Fomento Unión y Progreso
Señaló que la institución deportiva "ha dejado una huella imborrable en la historia de Tandil".
Señaló que la institución deportiva "ha dejado una huella imborrable en la historia de Tandil".
El “Celeste” dominó casi todo el partido a Independiente en la penúltima fecha de la primera fase por la Liga Federal de Básquet pero en el tramo final, el local se acercó peligrosamente. Finalmente fue victoria marplatense por 95 a 94 con Martín Herrero como goleador con 17 puntos.
El equipo “celeste” superó a Independiente de Tandil en la vecina ciudad por 81 a 61 e hilvanó su tercera victoria consecutiva en la Liga Federal. Ezequiel Santiago Medina tuvo a su quinteto inicial en doble dígito con 18 puntos y 9 rebotes para Juani Bellozas y una gran tarea del base Cristian Cadi