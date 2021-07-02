Buscan que los tres poderes del Estado tengan "una perspectiva ambiental"

La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados bonaerense, presidida por Débora Indarte, trabajó junto con el director ejecutivo del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, Juan Ignacio Brardinelli, para trazar proyectos a mediano y largo plazo.