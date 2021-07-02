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Indarte solicita obras cloacales para barrios de Mar del Plata
Legisladora local destacó el apoyo Nacional en obras "significativas para Mar del Plata"
Indarte y Tolosa Paz le dan impulso a los Objetivos Desarrollo Sostenible 2030
Débora Indarte se subió al podio de presentaciones de Proyectos de Ley en la Cámara Baja bonaerense
Diputada marplatense destacó la implementación de la Ley de Fuego
Indarte: "El Programa Acompañar es una clara muestra de un Estado presente"
Buscan que los tres poderes del Estado tengan "una perspectiva ambiental"
La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados bonaerense, presidida por Débora Indarte, trabajó junto con el director ejecutivo del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, Juan Ignacio Brardinelli, para trazar proyectos a mediano y largo plazo.