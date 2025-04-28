Preso dealer: interno de Batán tenía en su poder cocaína, marihuana y pastillas
Durante una requisa se le encontraron envoltorios con las diferentes sustancias. El operativo fue realizado por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Durante una requisa se le encontraron envoltorios con las diferentes sustancias. El operativo fue realizado por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La lancha zarpó desde un sitio no autorizado en Mar del Sur y se adentró unas 26 millas náuticas. Sufrió una falla mecánica que la dejó a la deriva en condiciones climáticas adversas.