Urtubey: "La recuperación del Teatro Tronador es impresionante"

En su paso por Mar del Plata, el gobernador salteño, junto a su esposa Isabel Macedo, no perdió la oportunidad de visitar la remodelación de la emblemática sala teatral y su muestra gratuita sobre el Teatro Colón de Buenos Aires. "Realmente es espectacular", expresó.