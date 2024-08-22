Impresionante

Impactante incendio en una refinería de YPF en Ensenada
No hubo que reportar heridos, informó la empresa. Bomberos aseguraron que por la complejidad del incendio, tomará “un tiempo largo” apagarlo.
No hubo que reportar heridos, informó la empresa. Bomberos aseguraron que por la complejidad del incendio, tomará “un tiempo largo” apagarlo.
Lo frenaron poco antes de que llegara a la cima y quedó detenido por “violación de domicilio”.
Junto al soldado inglés Geoffrey Cardozo, el ex combatiente marplatense reflexionó sobre la visita a las tumbas de sus hijos que pudieron hacer más de 20 familias este miércoles, después de casi cuatro décadas de espera. "Este trabajo nos da una motivación enorme", coincidió el británico.
En su paso por Mar del Plata, el gobernador salteño, junto a su esposa Isabel Macedo, no perdió la oportunidad de visitar la remodelación de la emblemática sala teatral y su muestra gratuita sobre el Teatro Colón de Buenos Aires. "Realmente es espectacular", expresó.