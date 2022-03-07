Implantes mamarios: 5 mitos y verdades
Es fundamental contar con la asistencia de un cirujano plástico de confianza para evacuar todas las dudas en relación a este tema.
Es fundamental contar con la asistencia de un cirujano plástico de confianza para evacuar todas las dudas en relación a este tema.
La FDA anunció que contendrán avisos explícitos sobre los riesgos que conllevan.
"Por el momento, luego de evaluar la información disponible, no se puede establecer fehacientemente la causa originante del linfoma", aseguraron desde el organismo argentino, que al igual que Estados Unidos y el resto de Europa, no se sumó a la prohibición francesa.