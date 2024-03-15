El macabro hallazgo de unos pescadores de Illinois
La comunidad y las autoridades se encuentran ahora a la espera de respuestas. El río Pecatonica había guardado este secreto durante demasiado tiempo
La comunidad y las autoridades se encuentran ahora a la espera de respuestas. El río Pecatonica había guardado este secreto durante demasiado tiempo
En 2011 se perdió el rastro de Timmothy Pitzen luego del suicidio de su mamá en un hotel del estado de Illinois, Estados Unidos. La historia podría dar ahora un giro inesperado, con la aparición de un adolescente que aseguró ser él.