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En Mar del Plata, "117 mil personas" recibirán el tercer pago del IFE
Raverta aseguró que "el IFE va directamente al consumo y pone en marcha el desarrollo local"
Comenzó el cronograma de pagos de la tercera ronda del IFE
IFE: 4 de cada 10 bonaerenses son benficiarios
El IFE 3 comenzará a pagarse el 10 de agosto
Los beneficiarios del IFE no podrán comprar dólares
La ANSES presentó 156 denuncias de fraude por el IFE: falsos empleados roban datos bancarios
La Administración Nacional de la Seguridad Social advirtió a los beneficiarios del cobro del Ingreso Familiar de Emergencia y remarcó que el organismo "no realiza llamados y no pide datos personales ni bancarios por mail y SMS".
IFE: evalúan la posibilidad de la continuidad del programa
Así lo estimó el Director Regional de Anses, Pablo Obeid, quien ofreció precisiones de los cobros en Mar del Plata para esta semana.
IFE: comienzan a cobrar con CBU casi 40 mil personas en Mar del Plata
El sistema de pago será por número de terminación del DNI. En el Partido de General Pueyrredon, hay 38510 personas que ya eligieron este medio de pago, las cuales cobrarán durante cinco días.
Efecto IFE: más de un millón de personas buscaron abrir una cuenta bancaria en los últimos días
El volumen de pedidos de apertura de cajas de ahorro en forma digital se disparó, llegando en algunos casos a marcar un récord para las entidades y, en otras, con incrementos de hasta diez veces más del promedio diario en el número de consultas,
Fernanda Raverta: "El IFE se volverá a cobrar a partir del 8 de junio"
Así lo indicó la Directora Ejecutiva de ANSES este lunes por la tarde en conferencia de prensa: "No hay que inscribirse en ningún lado porque el que ya lo cobró volverá a hacerlo".
Cómo sigue el calendario de pago de jubilaciones, IFE y AUH
ANSES informó que este jueves 14 de mayo podrán percibir la jubilación aquellos cuyo DNI finalice en 4 y reciben haberes que no superan los $17.859. Además, a través de su tarjeta de débito, cobrarán los titulares de la Asignación Universal por Hijo con documentos terminados en 4.