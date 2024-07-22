Kicillof recorrió Miramar por la fiesta del Kiwi
Junto al intendente Ianantuoni, recorrió sectores del distrito y pasó por el polideportivo donde se desarrolló la fiesta.
Junto al intendente Ianantuoni, recorrió sectores del distrito y pasó por el polideportivo donde se desarrolló la fiesta.
Así lo expresó el intendente de General Alvarado, Sebastian Ianantuony en radio Mitre Mar del Plata. Confirmó además que el municipio pondrá un servicio que se conectará con el transporte de Mar del Plata, para "garantizar a todos aquellos que estudien en Mar del Plata que paguen un valor más económ