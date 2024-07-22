Ianantuoni confirmó que irá por la reelección: "Hemos hecho mucho, pero faltan muchísimas más"

Así lo expresó el intendente de General Alvarado, Sebastian Ianantuony en radio Mitre Mar del Plata. Confirmó además que el municipio pondrá un servicio que se conectará con el transporte de Mar del Plata, para "garantizar a todos aquellos que estudien en Mar del Plata que paguen un valor más económ