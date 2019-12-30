Apareció Ian Suárez y ya se encuentra con su familia
El joven de 22 años que estaba desaparecido fue encontrado en Campana y su familia fue a buscarlo. Se encuentra en buen estado de salud aunque con algunos golpes.
El joven de 22 años que estaba desaparecido fue encontrado en Campana y su familia fue a buscarlo. Se encuentra en buen estado de salud aunque con algunos golpes.
Ian Suárez, el joven que desapareció el 13 de diciembre y había sido encontrado en San Bernardo por la policía de la vecina localidad, finalmente no se reencontró con sus padres. “Dijeron que no lo podían retener porque es mayor de edad y lo dejaron que se fuera”, le contó a El Marplatense su mamá,