Misterio y desesperación en la pérdida de rastro de un hijo

Ian Suárez, el joven que desapareció el 13 de diciembre y había sido encontrado en San Bernardo por la policía de la vecina localidad, finalmente no se reencontró con sus padres. “Dijeron que no lo podían retener porque es mayor de edad y lo dejaron que se fuera”, le contó a El Marplatense su mamá,