Capturaron a una pareja que robaba en la peatonal San Martín
Ambos poseían frondosos antecedentes penales por diversos delitos
Ambos poseían frondosos antecedentes penales por diversos delitos
El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires publicó su información estadística de la cantidad de investigaciones iniciadas en 2023.
Del total, 3002 corresponden a enero, 2523 a febrero, 2573 a marzo y 2456 a abril.
Se vivió una jornada de jueves con muchos hechos delictivos en General Pueyrredon. Desde el Foro de Seguridad alertaron sobre distintas modalidades "pero han proliferado los motochorros, por eso contactamos a la Departamental para trabajar en operativos", dijeron.