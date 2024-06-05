Crecida de robos en Mar del Plata: planifican operativos específicos para combatir "motochorros"

Se vivió una jornada de jueves con muchos hechos delictivos en General Pueyrredon. Desde el Foro de Seguridad alertaron sobre distintas modalidades "pero han proliferado los motochorros, por eso contactamos a la Departamental para trabajar en operativos", dijeron.