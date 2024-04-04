hurto automotor

Recuperaron dos vehículos robados a través de un seguimiento con las cámaras del COM
Se trata de un auto y una moto que habían sido sustraídos en diferentes zonas de la ciudad y se identificó su ubicación con el sistema LPR de lectura de patentes.
Se trata de un auto y una moto que habían sido sustraídos en diferentes zonas de la ciudad y se identificó su ubicación con el sistema LPR de lectura de patentes.
El vehículo estaba estacionado en Salta y 3 de febrero y fue aprehendido por personal del Comando de patrullas.