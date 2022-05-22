Círculo Deportivo trae un punto de Mendoza

El equipo “Papero” igualó 1 a 1 con Huracán Las Heras en Mendoza por el Torneo Federal “A”. Lo ganaba con gol tempranero de Reali (penal) pero no lo pudo sostener y en el complemento, aún con uno menos, el local lo empató gracias a Marcos Barrera.