Círculo Deportivo cayó ante Huracán Las Heras en Mendoza
El “papero” perdió 1-0 ante el dueño de casa en una nueva presentación, la novena del Torneo Federal “A” gracias al gol anotado en el final del primer tiempo por Alexis Ramos.
El “papero” perdió 1-0 ante el dueño de casa en una nueva presentación, la novena del Torneo Federal “A” gracias al gol anotado en el final del primer tiempo por Alexis Ramos.
El equipo “Papero” igualó 1 a 1 con Huracán Las Heras en Mendoza por el Torneo Federal “A”. Lo ganaba con gol tempranero de Reali (penal) pero no lo pudo sostener y en el complemento, aún con uno menos, el local lo empató gracias a Marcos Barrera.