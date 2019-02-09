Tragedia del Rigel: el dolor de ocho familias que aún no tienen paz

Luego de más de 6 meses de reclamos, marchas, movilización y una carpa frente a la catedral para recoletar firmas, los familiares de los tripulantes del busque pesquero Rigel continúan pidiendo que se rescaten los cuerpos de los 8 tripulantes. Un año marcado por la tristeza, la desesperación y el ab