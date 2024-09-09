El humo llegó al AMBA y hay alerta en otras quince provincias
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostuvo que el fenómeno persistirá hasta el miércoles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostuvo que el fenómeno persistirá hasta el miércoles.
El fuego también alcanzó la selva amazónica del sur de Brasil y de Paraguay. De persistir el viento norte, especialistas consideran probable que el humo llegue al AMBA
Así lo afirmaron voceros del Servicio Meteorológico Nacional. En las provincias del norte del país ya se siente la presencia del humo, mientras que a causa de los vientos podría alcanzar la región metropolitana en las próximas horas.