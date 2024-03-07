Huevos de Pascuas

Comerciantes afirman que las ventas para Pascuas ya comenzaron
Así lo afirmaron vendedores locales con respecto a la inflación que se vive a nivel nacional.
Así lo afirmaron vendedores locales con respecto a la inflación que se vive a nivel nacional.
La Asociación de Síndrome de Down Mar del Plata trabaja hace años en la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral. En la actualidad, 12 chicos que asisten, se encuentran trabajando en puestos competitivos en diferentes organizaciones de la ciudad.