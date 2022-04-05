El boom de las huertas: en Tandil ya se viene la tercera, con perfil agroecológico

El acuerdo fue rubricado por el intendente Miguel Lunghi y el Pastor Jorge García, en un encuentro en el que también participaron la Secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Alejandra Marcieri, la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales