Las huertas se ponen de moda: entregan semillas en Pinamar
Una acción que fue muy criticada en otros municipios, la toma Pinamar para desarrollo junto al INTA.
Una acción que fue muy criticada en otros municipios, la toma Pinamar para desarrollo junto al INTA.
El acuerdo fue rubricado por el intendente Miguel Lunghi y el Pastor Jorge García, en un encuentro en el que también participaron la Secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Alejandra Marcieri, la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales
El proyecto de la Huerta de La Movediza fue priorizado para tratarse en el segundo Comité de Evaluación de Región Centro, que se realizará entre el 18 y 20 de julio.