Presentaron a Hoyos como nuevo DT de Aldosivi
Es la primera vez que dirigirá en la Superliga. Suplantará a Gustavo Álvarez en la ardua tarea de rescatar al "tiburón" del final de la tabla.
Es la primera vez que dirigirá en la Superliga. Suplantará a Gustavo Álvarez en la ardua tarea de rescatar al "tiburón" del final de la tabla.
Ángel Guillermo Hoyos fue catalogado como "el padre futbolístico" del astro argentino. Una carrera técnica de trotamundos, con algunos aciertos entre los tropiezos. ¿Qué le puede aportar al "Tiburón"?
Viene de dirigir en México y será el reemplazante de Gustavo Álvarez en el "Tiburón".