Hotel City

Festival en apoyo a la “Noche de la Caridad”
Se llevará a cabo este miércoles a las 19.30 en el Teatro Colón de Mar del Plata. Cumplen una importante función social todos los días.
Se llevará a cabo este miércoles a las 19.30 en el Teatro Colón de Mar del Plata. Cumplen una importante función social todos los días.
Fue una acotación de Olga Paravizini, una de la organizadoras del festival que se realizará hoy a las 19.30 a beneficio de la "Noche de la Caridad" y el Hogar "Hijos de María".
Después de más de 3 años del allanamiento que permitió desbaratar la organización de la secta en Mar del Plata, este lunes comienza el juicio al grupo que acogió a más de 30 víctimas atravesadas por situaciones de vulnerabilidad, para reducirlas a la servidumbre y explotarlas económica, sexual y lab