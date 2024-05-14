Hotel City

City Hotel: comienza el juicio a los acusados de liderar una siniestra secta en Mar del Plata

Después de más de 3 años del allanamiento que permitió desbaratar la organización de la secta en Mar del Plata, este lunes comienza el juicio al grupo que acogió a más de 30 víctimas atravesadas por situaciones de vulnerabilidad, para reducirlas a la servidumbre y explotarlas económica, sexual y lab