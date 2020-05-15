Hospitales modulares: "Estamos preparándonos y ampliando la capacidad de atención"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este domingo el municipio de Hurlingham donde se está construyendo un Hospital Modular de Emergencia (HME) al igual que sucede en Mar del Plata en el predio del HIGA. "Esperamos que cuando llegue el pico de la pandemia todo esto qu