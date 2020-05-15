En 20 días se construyeron 12 Hospitales Modulares para hacer frente a la pandemia
Los ministerios de Salud y de Obras Públicas proyectaron y concluyeron la obra civil para hacer frente a la demanda de casos de coronavirus.
Los ministerios de Salud y de Obras Públicas proyectaron y concluyeron la obra civil para hacer frente a la demanda de casos de coronavirus.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este domingo el municipio de Hurlingham donde se está construyendo un Hospital Modular de Emergencia (HME) al igual que sucede en Mar del Plata en el predio del HIGA. "Esperamos que cuando llegue el pico de la pandemia todo esto qu