Hospital Modular
Enfermeros del Hospital Modular paran por una deuda salarial
Necochea: segunda etapa de obra para la instalación del Hospital Modular
Villa Gesell: muestra avances la obra del Hospital Modular
"La ocupación de camas de terapia intensiva en la ciudad está cerca del 90%"
Se confirmaron seis nuevas víctimas fatales en el predio del HIGA
Coronavirus: dos muertes más en el Hospital Modular y ya son 7 este jueves
Una nueva víctima fatal por coronavirus en el Hospital Modular
Se trata de un hombre de 59 años y se convierte en la tercera muerte de este martes en el predio del HIGA.
Semana fatídica: 38 muertos y más de 2 mil casos positivos en Mar del Plata
En los últimos siete días, la ciudad registró un alto número de víctimas fatales por coronavirus, como así también de contagios, ya que alcanzó el récord de 430 en un día.
Avanza la convocatoria a médicos para fortalecer el sistema sanitario de Mar del Plata
La semana pasada se lanzó la convocatoria abierta a médicos y enfermeros para realizar tareas en el Hospital Modular de las cuales el Municipio se hará cargo íntegramente.
Se confirmaron tres nuevas víctimas fatales en el predio de HIGA
Autoridades del nosocomio Regional informaron este miércoles que se trata de dos hombres de 94 y 46 años de edad y una mujer de 70 en el Hospital Modular.
Hay 88 pacientes con coronavirus internados en el HIGA y el Hospital Modular
Así lo informaron las autoridades de ambas instituciones de salud. Del total de los casos positivos, 12 se encuentran en terapia intensiva.
Recuperados en el Hospital Modular: fueron seis los pacientes que recibieron el alta
A diferencia del sábado, en el predio del HIGA se redujo la ocupación de camas.
Dos nuevas víctimas fatales por coronavirus en el predio de HIGA
Se confirmaron las muertes de dos personas de 67 y 61 años que estaban internadas en el Interzonal y en Hospital Modular.
Se confirmó post mortem un nuevo fallecimiento y hay 90 internados en el predio del HIGA
Así lo informaron las autoridades sanitarias. Son 50 las personas que atraviesan la enfermedad en el Interzonal y 40 en el Hospital Modular.
Entre el HIGA y el Hospital Modular ya suman 76 pacientes internados por coronavirus
Así lo informaron las autoridades de ambas instituciones de salud. Del total de los casos positivos, 12 se encuentran en terapia intensiva.
Murieron 3 pacientes con coronavirus que estaban internados en el Hospital Modular
Una mujer de 67 años y dos hombres de 72 y 74 años fallecieron en las últimas horas luego de que la Secretaría de Salud confirmara que Mar del Plata superó la barrera de las 100 víctimas fatales de la pandemia.
Aumentó la ocupación de camas de terapia intensiva en el HIGA y el Hospital Modular
Así lo informaron desde ambas instituciones de la salud, en comparación a este domingo. También confirmaron que se realizaron 24 testeos de coronavirus en las últimas horas en el HIGA, de los cuales 14 dieron negativo y 10 positivo.