Trabajadores del hospital Houssay reclaman ser regularizados
Alrededor de 200 trabajadores de la salud se encuentran contratados de manera irregular. Son monotributistas y denunciaron la falta de apoyo de los gremios del sector.
Alrededor de 200 trabajadores de la salud se encuentran contratados de manera irregular. Son monotributistas y denunciaron la falta de apoyo de los gremios del sector.
El escáner especializado fue adjudicado por licitación pública internacional para el Hospital Houssay en 2019, pero hasta el momento no hay noticias de su traslado a Mar del Plata.
Los trabajadores del establecimiento manifestaron, a través de un comunicado, la bienvenida a Roberto Fidel como nuevo director y resaltaron que el titular saliente omitió sus "sugerencias, advertencias y reclamos, que nos dejaron donde hoy estamos".
Según el coordinador del SAME, Juan Di Matteo, el brote del miércoles dejó en evidencia al establecimiento, que tiene 18 de las 29 personas infectadas con COVID-19 que se informaron en el parte nocturno del SISA.
El precandidato a intendente dialogó con Radio Mitre, acompañado por la actual diputada Graciela Ocaña. Ambos aseguraron que el ex Emhsa comenzará a operar con totalidad en poco más de un mes y resaltaron la gran importancia del establecimiento.