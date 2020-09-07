hospital fossati

Balcarce: importante donación para la UTI del Hospital municipal
Se trata de siete bombas de infusión VP-5 marca Mindray para el área de Terapia intensiva. La Cooperadora sigue colaborando activamente con el Hospital comunal.
Se trata de siete bombas de infusión VP-5 marca Mindray para el área de Terapia intensiva. La Cooperadora sigue colaborando activamente con el Hospital comunal.
El director del Hospital municipal trazó un balance de los casos positivos y agradeció el aporte de los privados en ceder establecimientos para albergar a los pacientes para que hagan la cuarentena de aislamiento.