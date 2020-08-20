Montenegro sobre la temporada: "El ingreso a la ciudad será con un hisopado"
En una entrevista en Radio Mitre, el Intendente analizó la situación de la ciudad y brindó detalles sobre cómo piensa el verano.
En una entrevista en Radio Mitre, el Intendente analizó la situación de la ciudad y brindó detalles sobre cómo piensa el verano.
El titular del SAME local, Juan Di Mateo, explicó el proceso de incubación de la enfermedad y señaló que "todavía está la investigación epidemiológica en curso".
El legislador marplatense confirmó en redes sociales que se sometió al estudio para saber si tiene coronavirus, luego de haber mantenido reuniones con su par Alex Campbell quien dio positivo.
El Centro y el Colegio que nuclean la actividad en nuestra zona se reunieron con autoridades municipales, en la cual zanjaron diferencias tras la polémica por los controles de COVID-19 en el acceso a la ciudad.