A Sudán del Sur le pusieron otro himno, pero dio el golpe contra Puerto Rico
El equipo africano dio el primer paso con una victoria por 90-79 sobre Puerto Rico. Comparten el grupo B con Estados Unidos y Serbia, los dos grandes favoritos.
El equipo africano dio el primer paso con una victoria por 90-79 sobre Puerto Rico. Comparten el grupo B con Estados Unidos y Serbia, los dos grandes favoritos.
Ocurrió en el marco del programa “Cultura Va a Tu Casa”, que la Secretaría de Cultura lleva a cabo desde que inició el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Será en el marco de la celebración de la fecha patria y bajo el programa “Cultura Va a Tu Casa”.