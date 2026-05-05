Puertos privados exigen obras y cambios para ganar competitividad
Referentes del sector señalaron déficits en accesos, ferrocarril y costos logísticos, y pidieron una planificación integral para mejorar la competitividad del comercio exterior.
Referentes del sector señalaron déficits en accesos, ferrocarril y costos logísticos, y pidieron una planificación integral para mejorar la competitividad del comercio exterior.
El vocero Manuel Adorni señaló que hubo sectores que “hicieron lobby en favor de sus propios intereses”.
Por un lado, entregará los complejos del Comahue por los que obtuvo unos US$700 millones. El Ejecutivo también busca que operadores privados se hagan cargo de la Vía Navegable Troncal.
El ex mandatario apuntó contra el asesor presidencial y contestó a las acusaciones de supuestas presiones en la licitación que el Gobierno declaró nula.
Lo comentó el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Marcos Gutiérrez, que se sumó al rechazo manifestado por el Consejo Portuario Argentino.
Se presentó un esquema que volverá a ser de concesión privada de 30 años, a riesgo empresario. Recibirán las ofertas hasta el 29 de enero de 2025.